Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟

"Roblox" الواقع الافتراضي الذي يثير القلق في عالمنا الرقمي المتسارع، لم تعد ألعاب الفيديو مجرد وسيلة ترفيه، بل تحولت إلى منصات اجتماعية ضخمة تجمع ملايين المستخدمين من مختلف الأعمار.

ومن بين هذه المنصات، تبرز Roblox كظاهرة عالمية، حيث تجاوز عدد مستخدميها النشطين يوميًا 66 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال والمراهقين.

على الرغم من شعبيتها الهائلة ووعودها ببيئة إبداعية آمنة، أثارت المنصة جدلًا واسعًا، لا سيما بعد التحذيرات التي صدرت عنها من قبل مؤسسات دينية وتربوية، مثل الأزهر الشريف، التي أشارت إلى مخاطرها المحتملة على الأطفال. فما هي Roblox بالضبط؟ وما هي أوجه الخطورة التي تجعلها مصدر قلق؟

​ما هي لعبة Roblox؟

​Roblox ليست لعبة واحدة، بل هي منصة ألعاب عالمية تسمح للمستخدمين بإنشاء ألعابهم الخاصة ومشاركتها مع الآخرين.

يمكن وصفها بأنها "متاجر تطبيقات" للألعاب المصغرة، حيث يمكن للاعبين التنقل بين آلاف الألعاب المختلفة التي صممها مستخدمون آخرون.

فهذه الألعاب تتنوع بشكل كبير، من ألعاب تقمص الأدوار (RPG) والمغامرات إلى الألعاب التعليمية والاجتماعية.

​تعتمد المنصة على نظام عملة افتراضية يُعرف باسم Robux، والذي يمكن شراؤه بأموال حقيقية. يستخدم الـRobux لشراء عناصر داخل الألعاب، مثل الأزياء والاكسسوارات، أو حتى الحصول على قدرات خاصة.

تعرف هذا النموذج التجاري، باسم "freemium" (مجاني للاستخدام الأساسي مع إمكانية الشراء داخل التطبيق)، هو أحد أبرز مصادر الربح للشركة، لكنه يثير مخاوف بشأن الإنفاق غير المنضبط للأطفال.

​المخاطر الرئيسية التي تشكلها Roblox على الأطفال

​التحذيرات التي أُطلقت ضد Roblox لا تأتي من فراغ، فبالنظر إلى طبيعة المنصة المفتوحة والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، تبرز عدة مخاطر رئيسية:

​1. المحتوى غير اللائق والمضايقات (Cyberbullying)

​على الرغم من جهود Roblox في فلترة المحتوى، لا تزال بعض الألعاب تتضمن مشاهد عنف، أو لغة بذيئة، أو محتوى غير مناسب للفئات العمرية الصغيرة.

الأهم من ذلك، أن ميزة الدردشة المفتوحة تعرض الأطفال للمضايقات الإلكترونية (cyberbullying)، أو للتعرض لأشخاص قد لا تكون نواياهم حسنة. يمكن للمتحرشين أو المحتالين استغلال هذه الميزة للتواصل مع الأطفال واستغلالهم.

​2. الإنفاق المالي غير المراقب

​بسبب نظام عملة الـRobux، يمكن للأطفال أن ينفقوا مبالغ كبيرة من المال الحقيقي على شراء عناصر افتراضية دون إدراك حقيقي لقيمة هذه الأموال. كثير من الأهل يكتشفون متأخرًا أن أطفالهم أنفقوا مئات الدولارات من خلال بطاقات الائتمان المرتبطة بحساباتهم. هذا الأمر لا يؤثر فقط على الجانب المالي، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعليم الأطفال عادات إنفاق سيئة.

​3. إدمان الألعاب والابتعاد عن الواقع

​مثل أي لعبة جذابة، يمكن أن يؤدي الانغماس في عالم Roblox إلى إدمان الألعاب، مما يؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي والاجتماعي للطفل. قد يفضل الأطفال قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة بدلًا من ممارسة الأنشطة البدنية أو الاجتماعية في العالم الحقيقي.

​نصائح للآباء لحماية أطفالهم في عالم Roblox

​حظر Roblox بشكل كامل قد لا يكون الخيار الأفضل دائمًا، خاصة وأن الكثير من أصدقاء الطفل قد يكونون من مستخدمي المنصة. الحل يكمن في التوعية والمراقبة.