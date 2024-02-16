وفاء عامر: سأبدأ تصوير مشاهدي في "جودر" بعد الانتهاء من حق عرب

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تستعد لبدء تصوير مشاهدها مع ياسر جلال في مسلسل “جودر” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، بعد تغيير اسمه من “ألف ليلة وليلة”

وأكدت وفاء عامر في تصريحات تلفزيونية، أنها ستدخل لوكيشن تصوير “جودر” بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “حق عرب” الذي تشارك في بطولته مع أحمد العوضي.

وأشارت وفاء عامر إلى أنها لا تهتم بمساحة الأدوار أو ترتيب اسمها على التتر، وعلى الجميع التركيز على العمل فقط في ظل الظروف التي تمر بها البلاد العربية كلها.

وأوضحت أنها لا تحب الحديث عن تفاصيل أعمالها المستقبلية قبل أن تتم، مشيرة إلى أنها تخاف من الحسد، وبعض هذه الأعمال التي تقوم بها هذا العام مؤجلة منذ سنوات.

مسلسل جودر

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة "عرضه على عامين في رمضان 2024 و2025، والمسلسل بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.