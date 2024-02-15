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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام خرما يقود العرض الافتتاحي في كأس العالم للجمباز الفني

هشام خرما
هشام خرما

شارك المؤلف الموسيقي هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وعزف خرما الموسيقى الخاصة  بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، في حضور رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور إيهاب أمين، وستعزف موسيقى هشام خرما أيضًا أثناء تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.

وتنظم مصر بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

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وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

استاد القاهرة الدولي الاتحاد المصري الاتحاد المصري للجمباز المؤلف الموسيقي هشام خرما المؤلف الموسيقي بطولة كأس العالم للجمباز

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