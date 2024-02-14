سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة فن التغافل.. غدا

تستعد المطربة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان فن التغافل وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء غد الخميس عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبدأت سميرة سعيد فى الترويج للأغنية بطرح البوستر الدعائى لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدة على طرحها غدا.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع ماهر الملاخ.



سميرة سعيد تطرح “كان”

وطرحت سميرة سعيد أحدث وأولى أغنياتها في 2024 بعنوان "كان" ، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

‎وأغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

تم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية ، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة ، وأفكار وموضوعات جديدة ، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.