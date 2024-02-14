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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة فن التغافل.. غدا

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تستعد المطربة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان فن التغافل وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء غد الخميس عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

وبدأت سميرة سعيد فى الترويج للأغنية بطرح البوستر الدعائى لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدة على طرحها غدا.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع ماهر الملاخ.
 
سميرة سعيد تطرح “كان”

وطرحت سميرة سعيد أحدث وأولى أغنياتها في 2024 بعنوان "كان" ، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.
‎وأغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

تم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية ، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة ، وأفكار وموضوعات جديدة ، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

سميرة سعيد فن التغافل المطربة سميرة سعيد

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