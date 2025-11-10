قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ المستشار عصام الدين فريد برئاسة مجلس الشيوخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام  فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس،  المستشار بولس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي مستهل اللقاء، قدّم  المستشار بولس فهمى   التهنئة للمستشار عصام  فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الزيارة، أكّد " بولس"  على  أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية، بما يساهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

و فى ختام اللقاء  أكد المستشار عصام فريد  على استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويدعم مؤسسات الدولة الوطنية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والنائب فارس سعد فام، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

