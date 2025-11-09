وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد دعم التعاون المشترك

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على رأس وفد رفيع المستوى من السادة المستشارين بوزارة العدل .

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تهانيه وتمنياته للمستشار عصام الدين فريد بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، مؤكدًا ما يتمتع به من خبرة قضائية وقانونية رفيعة تسهم في دعم مسيرة العمل التشريعي وتعزيز دولة القانون، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص شكره وتقديره لوزير العدل على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.