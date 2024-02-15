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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

الأقرب لحصد جائزة المهرجان.. وصول الإيرلندي كيليان مورفي لـ برلين السينمائي

صدى البلد

وصل النجم الإيرلندي كيليان مورفي، إلى السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله بمدينة برلين، والذي يعد الأقرب لحصد جائزة المهرجان هذا العام عن فيلمه Small Things Like This الذى يعرض في الافتتاحية.

كما وصل النجم الألماني، توم والشيها، صاحب شخصية جاكن هاغار في المسلسل الأسطوري Game of Thrones، للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله بمدينة برلين.

اقتحم عشرات المتظاهرين مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله، للهتاف على السجادة الحمراء للمهرجان وقبل الافتتاح الرسمي للمهرجان الليلة، ووثق عدد من الصحفيين والمصورين لحظة اقتحام المتظاهرين ورفعهم للهواتف الخاصة بهم  والهتاف دعماً للديمقراطية.

على جانب آخر يشهد الفيلم اللبناني الوثائقي الطويل متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج، عرضه العالمي الأول ضمن قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74 (15- 25 فبراير) ويحظى الفيلم بعدة عروض طوال فترة المهرجان.

بطل Game of Thrones على السجادة الحمراء لمهرجان برلين

متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين السينمائي

ومؤخرًا تم إطلاق البوستر الرسمي للفيلم قبل عرضه الأول بالمهرجان، وتتصدره فتاة تجلس أعلى سطح بناية وتنظر إلى المشهد أمامها بينما تشتعل الثورة اللبنانية، ويسيطر اللون الأحمر على البوستر معبرًا عن المشاعر المحتقنة داخل الفيلم.

يحظى الفيلم بعدة عروض خلال فترة المهرجان، تبدأ بعرضه بسوق الفيلم يوم السبت 17 فبراير في تمام الساعة 12:40 ظهرًا في قاعة CinemaxX 13.


أما عن عروض البانوراما فتبدأ بالعرض الأول للفيلم يوم الأثنين 19 فبراير الساعة 6:30 مساءً في قاعة Cubix 9. ويكمل الفيلم عروضه في المواعيد التالية:

● يوم الثلاثاء 20 فبراير الساعة 10 مساءً في قاعة Zoo Palast 2
● يوم الأربعاء 21 فبراير الساعة 3:30 عصرًا في قاعة Cubix 5
● يوم السبت 24 فبراير الساعة 10:30 صباحًا في قاعة Cubix 5
● يوم الأحد 25 فبراير الساعة 9:30 مساءً في قاعة Cubix 5.


ويكتمل عرض الفيلم بحضور كل من المخرجة ميريام الحاج والمنتجة ميريام ساسين لشركة Abbout Productions والمنتجة كارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films وأبطال الفيلم الصحفية والناشطة السياسية اللبنانية جُمانة حداد والفنانة والناشطة السياسية اللبنانية بيرلا جو معلولي بالإضافة إلى مؤسسي شركة MAD Solutions علاء الكركوتي وماهر دياب.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. شخصيات الفيلم الرئيسية هم جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي.

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