متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين السينمائي

اقتحم عشرات المتظاهرين مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله، للهتاف على السجادة الحمراء للمهرجان وقبل الافتتاح الرسمي للمهرجان الليلة، ووثق عدد من الصحفيين والمصورين لحظة اقتحام المتظاهرين ورفعهم للهواتف الخاصة بهم والهتاف دعماً للديمقراطية.

على جانب آخر يشهد الفيلم اللبناني الوثائقي الطويل متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج، عرضه العالمي الأول ضمن قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74 (15- 25 فبراير) ويحظى الفيلم بعدة عروض طوال فترة المهرجان.

ومؤخرًا تم إطلاق البوستر الرسمي للفيلم قبل عرضه الأول بالمهرجان، وتتصدره فتاة تجلس أعلى سطح بناية وتنظر إلى المشهد أمامها بينما تشتعل الثورة اللبنانية، ويسيطر اللون الأحمر على البوستر معبرًا عن المشاعر المحتقنة داخل الفيلم.

يحظى الفيلم بعدة عروض خلال فترة المهرجان، تبدأ بعرضه بسوق الفيلم يوم السبت 17 فبراير في تمام الساعة 12:40 ظهرًا في قاعة CinemaxX 13.



أما عن عروض البانوراما فتبدأ بالعرض الأول للفيلم يوم الأثنين 19 فبراير الساعة 6:30 مساءً في قاعة Cubix 9. ويكمل الفيلم عروضه في المواعيد التالية:

● يوم الثلاثاء 20 فبراير الساعة 10 مساءً في قاعة Zoo Palast 2

● يوم الأربعاء 21 فبراير الساعة 3:30 عصرًا في قاعة Cubix 5

● يوم السبت 24 فبراير الساعة 10:30 صباحًا في قاعة Cubix 5

● يوم الأحد 25 فبراير الساعة 9:30 مساءً في قاعة Cubix 5.



ويكتمل عرض الفيلم بحضور كل من المخرجة ميريام الحاج والمنتجة ميريام ساسين لشركة Abbout Productions والمنتجة كارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films وأبطال الفيلم الصحفية والناشطة السياسية اللبنانية جُمانة حداد والفنانة والناشطة السياسية اللبنانية بيرلا جو معلولي بالإضافة إلى مؤسسي شركة MAD Solutions علاء الكركوتي وماهر دياب.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. شخصيات الفيلم الرئيسية هم جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي.