مسلسلات رمضان 2024.. طرح برومو فراولة لـ نيللي كريم

طرحت منصة واتش ات الرقمية، برومو مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، التي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، على شاشات المتحدة.

وتجسد نيللي كريم دور فتاة تهتم بعلم الطاقة وقراءة التاروت، وتتغير حياتها لتصبح غنية.

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ “صدى البلد”، إن مسلسل “فراولة” يقدم نيللى كريم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية.

وكان قد نشر تونى ماهر أول صورة من كواليس مسلسل فراولة الذى تقوم ببطولته نيللى كريم ومن المقرر أن ينافس فى رمضان القادم.

وظهر تونى ماهر فى الصورة مع نيللى كريم وعلق قائلا : مسلسل " فراولة " رمضان ٢٠٢٤ .. النجمة نيللي كريم.. إخراج محمد علي.. وتأليف محمد سليمان عبد المالك.. وإنتاج احمد دسوقى .. الحمد والشكر لله.