"أحمد داش وعصام عمر شقيقان".. معلومات عن مسلسل مسار إجباري

كشف أمين جمال سيناريست مسلسل مسار إجباري، تفاصيل وكواليس مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في رمضان المقبل والذي يقوم ببطولته أحمد داش وعصام عمر.

وقال أمين جمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" مسار إجباري 15 حلقة في النص الأول من رمضان ".

وأضاف أمين جمال:" مسلسل مسار إجباري أول تجربة درامية للفنان الشاب عام عمر في رمضان".

وتابع أمين جمال:" أحمد داش وعصام عمر شقيقان في مسار إجباري ويتم وضعهم في ظروف إجبارية وعليهم التعامل معها ".

واكمل امين جمال:" الشقيقان اتحطوا في ظروف تجعلهم يسيرون في مسار إجباري ، وتجربة عصام عمر مختلفة عن مسلسل بالطو، ومسلسل مسار إجباري يعتبر مسلسل إجتماعي ".