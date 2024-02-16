بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

أصدر البيت الأبيض، منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حول العملية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال البيان إن "الرئيس جو بايدن أثار مسألة الوضع في رفح عندما تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الخميس".

وأضاف: "الرئيس جو بايدن كرر وجهة نظره بأن العملية العسكرية الإسرائيلية لا ينبغي أن تستمر دون خطة جيدة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح".

وتابع البيان أن "الرئيس جو بايدن أكد التزامه ببذل قصارى جهده لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".