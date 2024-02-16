أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

يعد طاجن الفول من الأكلات المغذية المناسبة لإفطار يوم الجمعة بشكل خاص فهو أكلة غنية بالفوائد الصحية وتمنح الشعور بالشبع الشديد .. فكيف تعدينه بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير طاجن الفول

فول مدمس

فلفل رومى أخضر

بصل

طماطم

كمون ناعم

سمنة

بيض

ملح

بقدونس مفروم

فلفل أسود

طاجن الفول

طريقة عمل طاجن الفول

* ضعي طاسة بها سمنة على نار متوسطة و شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود وشرائح الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس وضيفى الفول وقلبى

*ضعي خليط الفول فى طاجن وضعي البيض بطريقة العيون ورشى الملح و الفلفل الأسود وادخليه الفرن حتى النضج ويقدم طاجن الفول ساخنا