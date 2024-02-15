طريقة عمل شوربة الطماطم باحترافية ومذاق مميز

لا تعرف الكثير من السيدات طريقة عمل شوربة طماطم باحترافية ومذاق مميز، لذا يبحث عن خطوات تحضيرها فى المنزل، خاصة أن الطماطم متوفرة فى كل بيت.. نعرض لكم طريقة عمل شوربة طماطم من خلال وصفة الشيف نورا السادات



مقادير شوربة طماطم

طماطم مكعبات

ملعقة كبيرة زبدة

مرقة دجاج

كوب كريمة

بصل مفروم

ثوم مفروم

ريحان مجفف

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة طماطم

* ضعي الزبدة مع البصل المفروم والثوم المفروم في حلة على النار

* ضيفي الطماطم مع ملح وفلفل أسود وريحان مجفف ثم تفرم بالخلاط اليدوي

* ضيفي المرقة ثم تضاف الكريمة مع قليل من الملح وفلفل وريحان مجفف

* تقدم شوربة الطماطم مزينة باوراق الريحان والخبز المحمص “ حسب الرغبة”