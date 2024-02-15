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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة الطماطم باحترافية ومذاق مميز

شوربة الطماطم
شوربة الطماطم

لا تعرف الكثير من السيدات طريقة عمل شوربة طماطم باحترافية ومذاق مميز، لذا يبحث عن خطوات تحضيرها فى المنزل، خاصة أن الطماطم متوفرة فى كل بيت.. نعرض لكم طريقة عمل شوربة طماطم من خلال وصفة الشيف نورا السادات

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مقادير شوربة طماطم
طماطم مكعبات
ملعقة كبيرة زبدة
مرقة دجاج
كوب كريمة
بصل مفروم
ثوم مفروم
ريحان مجفف
ملح 

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة طماطم

* ضعي الزبدة مع البصل المفروم والثوم المفروم في حلة على النار
* ضيفي الطماطم مع ملح وفلفل أسود وريحان مجفف ثم تفرم بالخلاط اليدوي
* ضيفي المرقة ثم تضاف الكريمة مع قليل من الملح وفلفل وريحان مجفف
* تقدم شوربة  الطماطم مزينة باوراق الريحان والخبز المحمص “ حسب الرغبة”

شوربة الطماطم طريقة عمل شوربة طريقة عمل شوربة الطماطم أوراق الريحان

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