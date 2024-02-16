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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: مستعدون لمساعدة الأشقاء الافارقة في الإنتاج النباتي والحيواني

صدى البلد

استقبلت وزارة الزراعة بمقرها في العاصمة الادارية الجديدة وفد الاتحاد الافريقي من المكتب المعني بالثروة الحيوانية (AU IBAR)  بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتم مناقشة كافة أوجه التعاون بين مصر وشقيقاتها الدول الأفريقية تحت مظلة  (AU IBAR).

أكد "الصياد" استعداد مصر لمساعدة الأشقاء الافارقة على كافة الأصعدة في المجال الزراعي النباتي الحيواني.

وفي سياق متصل قام الوفد بزيارة معامل وزارة الزراعة بالدقي المعتمدة ( معهد بحوث الصحة الحيوانية  - معهد بحوث التناسليات الحيوانية – معهد بحوث الأمصال واللقاحات  - المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ) .

اطلع الوفد على الإمكانيات والمستوى العالي لها حتى أصبحت معتمدة ومرجعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان   WOAH لدول القارة الأفريقية لمرض انفلونزا الطيور ومرض البروسيلا  وفحص الاغذية.

وفي نهاية الجولة، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للدولة المصرية ووزير الزراعة والمعامل والمسؤلين عنها والعاملين فيها وأكدوا أنه سوف يتم التعاون تحت مظلة AU IBAR بما يعود بالنفع على كلا الطرفين ولصالح دول القارة الأفريقية .

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