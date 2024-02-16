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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار يخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل صلة رحم

صلة رحم
صلة رحم

يخوض إياد نصار السباق الدرامي في رمضان المقبل بمسلسل "صلة رحم" وتدور أحداث العمل عن تأجير الأرحام، ويجسد إياد نصار دور طبيب والمسلسل من إنتاج شركة أنور الصباح، ويواصل إياد نصار تصوير "صلة رحم" في العاصمة اللبنانية بيروت منذ شهرين.

ويشارك إياد نصار في العمل كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وعلي الطيب ودنيا ماهر ومحمد علي وعابد عناني ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.
 

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وسيعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة MBC فيما يتكتم فريق العمل على القصة، وقام إياد نصار بمشاركة الملصق الدعائي ل"صلة رحم" عبر حسابه على انستجرام ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير حيث ظهر إياد يرتدي زيّ طبيب فيما ظهرت خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد كلاهما حامل.

أسماء أبو اليزيد العاصمة اللبنانية بيروت السباق الدرامي العاصمة اللبنانية دنيا ماهر رمضان 2024

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