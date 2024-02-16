مفاجأة سامسونج لمستخدميها.. أرخص موبايل شبابي في 2024

تستعد شركة سامسونج لتقديم مفاجأة كبيرة لعشاقها ومستخدميها، حيث كشفت أحدث التقارير عن اعتزام الشركة إطلاق هاتف Galaxy F15 5G الشبابي الذي يأتي بتصميم أنيق ومواصفات كبيرة إلى جانب سعر مناسب.

وبحسب تقرير من موقع Gizchina فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy F15 5G حصل على عدة شهادات اعتماد من وكالات الهواتف الذكية، كما تم رصد مواصفات الهاتف على منصة Geekbench والتي تُظهر إمكانات مميزة للهاتف.

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy F15 5G على معالج قوي من نوع +MediaTek Dimensity 6100 والذي يعمل بسرعة 2.2 جيجا هرتز من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية.

ويوفر هاتف سامسونج Galaxy F15 5G ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G .

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F15 5G بشاشة من نوع Super AMOLED بجودة +FHD قياس 6.5 بوصة تدعم معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع كاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy F15 5G ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.