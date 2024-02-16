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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيك توك ينطلق على نظارة أبل للواقع الافتراضي Vision Pro

تيك توك ينطلق على
تيك توك ينطلق على نظارة أبل للواقع الافتراضي

أطلقت منصة مقاطع الفيديو القصيرة TikTok تيك توك تطبيقها على نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro، الأمر الذي اعتبره محللون أنه خطوة مهمة في تطور تشكيل كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى القصير في مساحة الواقع المعزز والافتراضي. 

بحسب موقع Gizchina فإن تيك توك رأى فرصة لريادة مشهد الوسائط الاجتماعية مع الاستفادة من إمكانات نظارة Apple Vision Pro، كما أن النهج الاستباقي الذي يتبعه تيك توك قد وضعهم في طليعة عصر التحول المحتمل في وسائل التواصل الاجتماعي. 

بينما يستعد تطبيق YouTube يوتيوب لدخول ساحة Apple Vision Pro، فإن المعركة تكون قد بدأت رسميًا من أجل التفوق على وسائل التواصل الاجتماعي في تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي. 

وفقًا للموقع فإن الأشهر المقبلة ستكشف ما إذا كانت تقدم تيك توك المبكر سيُترجم إلى هيمنة طويلة المدى، أو إذا تمكن يوتيوب من التنقل بنجاح في مشهدالواقع المعزز والافتراضي واستعادة لقبه كملك الفيديو عبر الإنترنت.

تتوفر نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro بقيمة 3499 دولارًا، وتحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، كما دعمتها أبل بمجموعة متنوعة من التطبيقات تجاوزت 600 تطبيق للمستخدمين.

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