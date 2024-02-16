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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

صدى البلد

قال المخرج محمد شاكر خضير إن الفنانة ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وتملك العديد من المميزات.

وأضاف محمد شاكر خضير فى تصريحات إذاعية، أن هناك الكثير من الفنانين لديهم مقومات مميزة، وهناك فنان يملك شيئا لا يوجد عند فنان آخر.

وعن ترشيح ياسمين صبري فى مسلسل “طريقي” قال محمد شاكر خضير، إنها أظهرت أفضل ما لديها لأن الدور كان مناسب لها ضمن الأحداث، لذلك كان نجاحها غير متوقع.

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وعرض مسلسل “طريقي” عام 2020 ، وتدور أحداثه حول فتاة موهوبة تُدعى "دليلة"، تكافح للصعود من الصفر حتى تصل إلى النجومية، فتواجه عقبات متعدّدة على الصعيد المهني والشخصي، منذ أن كانت فتاة تعيش في كنف عائلتها في إحدى القرى الريفية وتسكن في سرايا بين الفلاحين حيث كان والدها من أعيان البلد. تعاني "دليلة" باستمرار من القهر والظلم من قِبل والدتها التي تمنعها التقاليد العائلية فكرة تقبل عمل ابنتها في مجال الفن وترفض أن تفكر باحتراف الغناء. وبينما يساعدها شقيقها الأصغر ياسين "محمد عادل".

يتعاطف معها ويسهل لها الخروج من المنزل للمشاركة في بعض المسابقات الفنية، يرضخ شقيقها الأكبر سيد "محمد ممدوح" لأوامر والدته، بل يتمادى في أذية شقيقته، وحتى بعد زواجها من المحامي الاستغلالي يحيى المنيسي "باسل خياط" - الذي يكشّر عن أنيابه إثر زواجه بها ويمنعها من دخول عالم الفن.


المسلسل إنتاج شركتي بي لينك وايجل فيلم وماخوذ عن فورمات اجنبي كتب له السيناريو والحوار تامر حبيب واخرجه محمد شاكر خضير ولعب بطولته كل من شيرين وباسل خياط واحمد فهمي وسوسن بدر وعدد من كبار النجوم. 
 

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