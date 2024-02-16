صعود ملحوظ لمنسوب المياه.. تحذير عاجل للساكنين على ضفاف نهر دجلة

حذرت إدارة سامراء، اليوم الجمعة، الساكنين على ضفاف نهر دجلة المار بالمدينة من مياه السيول.

وقال قائم مقام مدينة سامراء بكر محمد شريف في بيان له إن "تساقط الأمطار في شمال العراق والتي تسببت بورود سيول عبر نهري الزاب الأعلى والزاب الاسفل والتي تصب في عمود نهر دجلة في مقدم سدة سامراء يتطلب اخذ الحيطة والحذر من كافة الساكنين على ضفاف نهر دجلة في مقدم ومؤخر سدة سامراء".

وأضاف "سيتم تصريف الموجة باتجاه بغداد عبر سدة سامراء".

وكانت سيول ضربت مدن إقليم كردستان ومناطق في كركوك وديالى وصلاح الدين خلال الساعات الماضية نتيجة هطول أمطار غزيرة، وأدت لخسائر مادية في بعض المناطق.