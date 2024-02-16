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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين الخطيب تستعرض قوامها الممشوق بفستان مثير

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة مفعمة بالأنوثة والأناقة، وارتدت فستان قصير فوق الركبة، بأكمام طويلة، مصممًا من الشيفون باللون الاسود وتحته شراب كولون شفاف، فيما انتعلت حذاء بكعب اسود اللون.

IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧١٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧١٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧٠٠

تمتلك الإعلامية ياسمين الخطيب ذوق خاص يجذبها لكل ما هو ناعم وراق لتضيف بجمال قوامها الممشوق رونقا خاصا للأزياء التي تطل بها  خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

وتقدم حاليا الإعلامية ياسمين الخطيب البرنامج الاجتماعي" شاى بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار .

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧٠٠
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٧٠٠

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