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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في عيد ميلادها.. زوجة نجم منتخب مصر السابق بإطلالة أنثوية جريئة

زوجة محمد زيدان
زوجة محمد زيدان

حرصت ميناس زوجة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان على الاحتفال بعيد ميلادها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ولفتت زوجة محمد زيدان الأنظار في الصور بإطلالة أنثوية جريئة، حيث ارتدت جمبسوت مجسم مكشوف الظهر باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية فاعتمدت على تسريحة شعر منسدل، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر المتناسق مع إطلالتها.

تتميز ميناس زوجة محمد زيدان، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٩١٦
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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٩٢٧
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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٩٣٧
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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٩٥٥
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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٠١٨
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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢٠٢٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢١٢٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢٢١٢٣

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