ماكرون: سنواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مشيرًا إلى أن كييف تحارب من أجل الأمن الأوروبي، آملًا في انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف ماكرون، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح جهة فاعلة لعدم الاستقرار العالمي، وروسيا فقدت مصداقيتها على المسرح الدولي، وتنكر سيادة أوكرانيا على أراضيها.

وأوضح ماكرون، وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، تعبر عن ضعف الكرملين والخوف من أي معارضة.