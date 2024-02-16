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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جويل مردينيان تستمتع بإجازتها وسط الثلوج| صور

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان متابعيها، أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت جويل مردينيان بإطلالة جذابة وسط الثلوج، مرتدية جاكت منفوخ يضم عدة ألوان، أكملت اللوك بقبعة باللون الأسود، واعتمدت مكياج ناعم، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

من هى جويل مردينيان

جويل مردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي.

كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: الأولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا أسمته نايثين.

IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٥٣٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٥٣٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٥٣٣
IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٥٣٣

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