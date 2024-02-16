صدارة حمراء.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجزائر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، وشباب بلوزداد إلى 5 نقاط، ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ترتيب المجموعة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام شباب بلوزداد

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة شباب بلوزداد، على النحو التالي:

1- الأهلي 6 نقاط (4 مباريات).

2- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط (4 مباريات).

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط (4 مباريات).

4- ميدياما الغاني 4 نقاط (4 مباريات).

التعادل السلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وحسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على استاد 5 جويلية.

وقبل انطلاق صافرة بداية الشوط الأول وقف دقيقة حداد على روح نائب رئي النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق العامري فاروق الذي توفي الشهر الماضي بعد دخوله في غيبوبة لاكثر من شهرين.

وظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مواجهة المارد الأحمر وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على استاد 5 جويلية، مرتديا قناع الرأس.

وارتدى إمام عاشور قناع الرأس؛ بسبب تعرضه لإصابة بارتجاج في المخ، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد، على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ويبحث جمهور النادي الأهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، قبل قبل إطلاق صفارة الحكم في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد هي قناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت إذاعة المباراة بشكل مجاني، ولم تعلن أي قناة أخرى نقل المباراة، وتردد القناة الجزائرية هو 11680، القمر الصناعي نايل سات، معامل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد المشفرة هي مجموعة بي إن سبورتس، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وحددت قناتها بي إن سبورت 6 لنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وترددها على النايل سات هو 11054 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وانطلقت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت العراق.