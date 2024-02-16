جزيرة النباتات ضمن جولات أطفال "أهل مصر" بأسوان

استقبلت جزيرة النباتات بمحافظة أسوان، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن الجولات الميدانية للملتقى التاسع والعشرين، المقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة أسوان تحت شعار "يهمنا الإنسان".

بدأت فعاليات الزيارة بحديث للدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، تحدث خلاله عن تاريخها الأثري، موضحا للأطفال أن الجزيرة تكونت نتيجة ترسب الطمى على الصخور الموجودة في وسط النيل في أسوان، الأمر الذي ساهم في تكوين عدة جزر منها تلك الجزيرة الشهيرة.

أضاف أن اللورد الإنجليزي "كتشنر" اختارها كمقر لقيادة جيشه أثناء وجوده في مصر، وبدأت زراعة النباتات بها من من قِبل الجنود الإنجليز من خلال زراعة شتلات صغيرة ليستظلوا بها.

تابع د. "محمود" قائلا: حرص الملك فؤاد الأول عقب ذلك على زراعتها من خلال الاستعانة بعدد من النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية من مختلف دول العالم ليطلق عليها فيما بعد "جزيرة الملك"، بينما أطلق عليها الزعيم جمال عبد الناصر اسم الحديقة النباتية وكان يعقد بها اجتماعاته.

أشار أن الحديقة تقع على مساحة 17 فدانا، تنقسم إلى 27 حوضا كل منها يضم مجموعة نباتات تم زارعتها عشوائيا، كما تحتوي الحديقة على أشجار خشبية ونباتات طبية وعطرية، وفاكهة استوائية، وتوابل، وحوالي 40 نخلة نادرة، بالإضافة إلى الأشجار التي تم جلبها من دول جنوب شرق أسيا والهند وباكستان.

وعن المحتوى النباتي قال تنقسم الحديقة إلى 4 أقسام ويضم المحتوى النباتي حوالي 114 عائلة نباتية ويشمل نحو 439 جنسا تنقسم إلى 740 نوعا، بالإضافة إلى "المعشبة" وهي مجموعة من العينات النباتية المرجعية الجافة، جري تجفيفها وتثبيتها على ألواح ورقية مقواة، وتحتوي على حوالي 1500 عينة نباتية، عبارة عن 106 عائلة، 369 جنسا، 539 نوعا.

اختتم حديثه موضحا أهمية تلك الحديقة العالمية حيث أنها تعد متحف نباتي عالمي مفتوح على أرض أسوان، وبها أكبر مركز البحث العلمي لخدمة الدارسين والباحثين على مستوى العالم، وشهدت زيارات من كبار الشخصيات البارزة ورؤساء الدول، ولا يوجد حديقة عالمية تضاهي هذه الحديقة نظرا للمنظر الرائع كونها وسط النيل، وتطل على الجبل الأصفر.



جاءت الجولة بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي.

الملتقى يقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان ومن المقرر أن تختتم فعالياته غدا السبت.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.