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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تكشف مواصفات وموعد إطلاق هواتف Realme 12+ 5G

هواتف ريلمي +Realme
هواتف ريلمي +Realme 12

تستعد شركة Realme ريلمي الصينية لإطلاق هاتفين جديدين خلال الأسام القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركة الكشف عن هاتفي Realme 12+ 5G و +Realme 12 Pro في 29 فبراير. 

وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف Realme 12+ 5G يتميز بظهر مسطح أنيق مصنوع من الجلد النباتي، مع تصميم دائري للكاميرا. 

ويحتوي هاتف Realme 12+ 5G على ثلاثة مستشعرات، مع عدسة رئيسية تتميز بميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وسيكون الهاتف متاحًا بخيارين من الألوان على الأقل.        

وسيعمل هاتف Realme 12+ 5G بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 7050 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية، مع خيارات ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت رام ، مما يضمن سلاسة تعدد المهام والتنقل في التطبيقات.

أما بالنسبة لهاتف +Realme 12 Pro فسيأتي بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم Realme UI 5.0.  

 

 

 

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