أول تعليق من رئيس بعثة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد

علق محمد الجارحي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر عن التعادل مع شباب بلوزداد عبر برنامج ملعب اون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير.

وقال الجارحي:"الجهاز الفني واللاعبون عملوا اللي عليهم والنتيجة مرضية".

قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان يبحث عن الفوز في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، التي ‏انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب 5 جويلية.‏

وأوضح أن الفريق تعادل مع منافس كبير ولديه لاعبون مميزون في مختلف المراكز، على ملعبه ووسط جماهيره، فيما تمنى سرعة الشفاء لمحمد الشناوي ‏كابتن الفريق والعودة قريبًا للمباريات.‏

وأشار شوبير إلى أن الأداء تأثر بسبب فترة التوقف الطويلة، بالإضافة إلى حالة الإجهاد لدى اللاعبين الدوليين، وابتعاد عدد منهم عن المشاركة ‏خلال الفترة الماضية.‏

وشدد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسنًا كبيرًا على كافة المستويات مع توالي المباريات في مختلف المسابقات التي يشارك بها الفريق.‏

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فريقي يانج أفريكانز ‏التنزاني وميدياما الغاني.‏