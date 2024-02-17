ميرنا وليد: بقلق من المسرح لأنه أصعب من أي عمل تاني

كشفت الفنانة ميرنا وليد، تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، حيث علقت قائلة: بقلق من المسرح لأنه أصعب من أي عمل تاني، ومسرحية قمر الغجر معطلاني عن أي شغل تاني.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن المسرح خلاني مقصرة في بيتي وناحية أولادي، والمسرح لازم يخليني أفصل عن أي حد وأنا على خشبة المسرح عشان متشتتش.

قمر الغجر

وتابعت ميرنا وليد قائلة: في مشهد في مسرحية قمر الغجر انتهى قبل اكتماله، ومسلسل ذئاب الجبل وفيلم ديسكو ديسكو عملتهم وأنا في مرحلة الثانوية العامة.



