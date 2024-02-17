قصف إسرائيلي عنيف وسط وجنوب قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت مبكر السبت، إن انفجارات وصفتها بـ"العنيفة" تدوي في شرق مدينة رفح، ووسطها في جنوب قطاع غزة.



ولم تذكر وسائل الإعلام الفلسطينية أي تفاصيل إضافية، كما لم يتسن على الفور التحقق من طبيعة الانفجارات.

من جانب آخر، أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن منطقة النصيرات وسط قطاع غزة تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي، في ساعة مبكرة السبت.

وأمس، قالت محكمة العدل الدولية،، إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية، لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقالت المحكمة إن "الوضع الخطير" في قطاع غزة ورفح بشكل خاص "يتطلب تنفيذاً فورياً وفعالاً للإجراءات المؤقتة"، بموجب قرارها الصادر في 26 يناير، و"لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".

ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح، تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.