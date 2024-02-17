أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري .. بينهم نيسان وتويوتا

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى إختلاف التجهيزات سواء الفنية أو التقنية، إلى جانب عنصر التصميم الخارجي، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان الشهيرة، والتي تكتسب شعبية كبيرة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري

أسعار أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري

1 - نيسان صني

تأتي السيارة نيسان صني ناقل سرعات يدوي مانيوال 5غيار للفئة الأولى، وناقل سرعات اخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الاخرى، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أسعار السيارة نيسان صني

الفئة الأولى بسعر 695,400 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه.

أسعار أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري

2- تويوتا كورولا

تضم السيارة محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، يمكنه ضخ 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار السيارة تويوتا كورولا 2024

أول فئة 2024 بسعر مليون و475 ألف جنيه.

ثاني فئة 2024 بسعر مليون و640 ألف جنيه.

ثالث فئة 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

رابع فئة 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه.

خامس فئة 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.

أسعار أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري

3 - فيات تيبو

تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 CC، وقوة إجمالية 110 حصان مع 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كم، وناقل سرعات أوتوماتيك لجميع الفئات.

يصل سعر السيارة فيات تيبو 2024 إلى مليون و800 ألف جنيه، بينما يبدأ سعرها الرسمي من مليون و225 ألف جنيه.

أسعار أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري

4 - رينو ميجان

تأتي السيارة رينو ميجان بمحرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران 156 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر يضخ 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، "دفع أمامي"، مع ناقل حركة سباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان 2023 بين مليون و290 ألف جنيه حتى مليون و650 ألف جنيه.

أسعار أشهر 5 سيارات "سيدان" زيرو بالسوق المصري

5 – كيا جراند سيراتو

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 6.9 لتراً عند خوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

أسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2024

الفئة الأولى بسعر 1,449,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,549,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,649,900 جنيه..