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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالتعاون مع مجلس القبائل.. حملة "أنتي الأهم" تشارك في ماراثون دعم غزة

صدى البلد

شاركت حملة أنتي الأهم في ماراثون "من مصر إلى غزة" انطلاقا من محمية وادي دجلة بالمعادي وذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وحضر انطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة مشيرة الخطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة نفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الشخصيات العامة.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم وعضو مجلس القبائل والعائلات المصرية بأن الماراثون جمع مشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، وصل عددهم إلى ما يقرب من 10 آلاف من مصر وثلاثين جنسية أخرى حول العالم، للركض من أجل القضية.

وأكدت الفخراني أن الماراثون يهدف إلى جمع التبرعات من أجل مساعدة أهالي القطاع من خلال حملات توعوية وتشجيعية تم تنظيمها من قبل، وتم جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة غذائية تضم خمسين شاحنة وإطلاقها من موقع الفاعلية.

وأضافت الفخراني أن الفاعلية تضمنت فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشاركين

وأكدت أن الماراثون رسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في غزة، كما أن الماراثون يهدف إلى إرسال رسالة إلى العالم وهي دعم الدولة المصرية بكل أطيافها ووقف الحرب على غزة، ودعم القضية الفلسطينية.

وأشارت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم أن تنظيم الحدث الذي أطلقه مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحمية وادي دجلة كمورد طبيعي يمثل رابطة قوية بالقضية الفلسطينية وحق كل فلسطيني في مأكل ومشرب ومسكن آمن.

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