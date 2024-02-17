القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية… حيث قال مصدر مسئول بهيئة المعابر والحدود في غزة، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

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وأضاف المصدر، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر».

وتابع: «النازحون قاموا بعد إشعال إطارات السيارات بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع».

وأردف أنه «تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات».

كما نفى الإعلامي مصطفى بكري، شائعة اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني ذلك نقلا عن مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” نقلا عن المصدر، أن مجموعة من النازحين بجوار معبر رفح من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.