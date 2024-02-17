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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: شهر مكافأة لكل العاملين بمستشفى الأطفال التخصصي بـ«بنها»

مستشفى الأطفال التخصصي
مستشفى الأطفال التخصصي بنها

وجه وفد من وزارة  الصحة والسكان، بصرف شهر مكافأة لكافة العاملين بـ مستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية، لانتظامهم في العمل وتقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى المترددين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، اليوم السبت، ضمت سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وفد الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة  الصحة والسكان تفقد كافة أقسام المستشفى ومن بينها حضانات الأطفال المبتسرين والعيادات والتي تتضمن (الأطفال، الجلدية، الجراحة)، حيث تابع معدلات الترددات ومعدل إجراء العمليات الجراحية، حيث بلغت معدلات تردد قسم الاستقبال والطوارئ 5000 حالة شهرياً، و6000 حالة بالعيادات، فضلاً عن 500 عملية شهرياً.

وتابع «عبدالغفار» أن وزارة  الصحة والسكان تفقد أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة، فضلاً عن تفقد القسم الداخلي بالمستشفى والذي يضم 63 سريراً، حيث راجع الوزير معدلات الإشغال، والتي بلغت 95% بالرعايات والحضانات، و75% للقسم الداخلي، لافتاً إلى توجيه الوزير برفع كفاءة القسم الداخلي بالكامل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزارة  الصحة والسكان راجع كشوفات العاملين بالمستشفى من الأطباء وفرق التمريض والفنيين، حيث أثنى على انتظامهم بالعمل، فضلاً عن إشادته بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين المترددين على المستشفى.

الصحة مستشفى الأطفال التخصصي الجولات القليوبية الجلدية الاطفال

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