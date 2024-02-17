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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا ضربتين دفاعا عن النفس في اليمن

حاملة طائرات
حاملة طائرات

ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نجحت في تنفيذ ضربتين دفاعا عن النفس في اليمن.
أفادت  القيادة الوسطى الأمريكية بإطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن أمس من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أنه لم يبلغ عن إصابات أو أضرار في الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة بالبحر الأحمر.
أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله عن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة.

وأعلن الحوثيون في اليمن السبت مسؤوليتهم عن هجوم استهدف «ناقلة نفط بريطانية» في البحر الأحمر، كانت قد أبلغت عنه وكالات أمنية ووزارة الخارجية الأميركية في اليوم السابق.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، «نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ».

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