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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحم كتافهم من خيري ومش مسامحهم.. حسن شحاتة يفتح النار على شخصين بالزمالك

حسن شحاتة
حسن شحاتة

عبر حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن غضبه الشديد من بعض الأشخاص المحسوبين على نادي الزمالك.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية في كتير بيزايدوا على حبي لنادي الزمالك، وكتير بيقولوا حسن شحاتة عمل إيه للزمالك، طبعًا الكلام ده بيزعلني، أنا بدايتي في اللعب كانت مع نادي الزمالك، وحبي للنادي خلاني أتغاضى عن بعض الاكاذيب"

وأضاف ردا على سؤال: هل عودتك لتدريب الزمالك موضوع مقفول؟، قائلا: "مش مقفول بالنسبالي مقفول بالنسبة لهم هُمّه".

وتابع: "زعلان من فرد او اتنين لحم كتافهم من خيري ومش هسامحهم، عمرك شوفت حسن شحاتة ميسامحش الناس! أنا مع الأشخاص دي مش مسامح".

 

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