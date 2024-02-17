في اليوم الـ134 للحرب.. مرضي مجمع ناصر الطبي يوجهون مصيرا مجهولا |شاهد

اعدت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن صعوبة الاوضاع في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال ووصلت إلى يومها الـ ١٣٤ منذ أن بدأت في اكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير فإن هناك تزايد للقلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي .

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل عدد كبير من الجرحى والمرضى بسبب نقص الأكسجين، واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاقتحام الإسرائيلي لمجمع ناصر يبدو كأنه "جزء من نمط من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية .