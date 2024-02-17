خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن وسام أبو علي نجم الأهلي اقترب من المشاركة مع الفريق في مباراة ميدياما الغاني، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واكدت التقارير أن الجهاز الطبي أكد أن أبو علي تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ويتوقف الأمر على اختبار بسيط لحسم مشاركته في المباريات المقبلة رفقة الأهلي أمام ميدياما الغاني.

وكان اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي قد غاب عن المشاركة، في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، أمس الجمعة، وذلك بسبب الإصابة بشد في الخلفية وتنفيذه البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وانتهى لقاء الأمس بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر، أن الفريق الكروي بنادي الأهلي يستعد بالقوة الضاربة لمواجهة ميدياما الغاني، في غانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.