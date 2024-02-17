التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة وسلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، على ملعب "بالايدوس".

وشهد تشكيل البلوجرانا عودة البرازيلي فيتور روكي، بعدما انتهت فترة إيقافه، كما تواجد الشاب باو كوبارسي في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، وكانسيلو.

خط الوسط: كريستنسن، فرينكي دي يونج، وبيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، فيتور روكي، وليفاندوفسكي.

كما أعلن رافائيل بينيتيز المدير الفني لسيلتا فيجو تشكيل فريقه كالآتي:

حراسة المرمى: جوايتا.

خط الدفاع: مينجويزا، ستارفيلت، دومينجيز، وريستيتش.

خط الوسط: أليندي، تابيا، بيلتران، ولوكا دي لا توري.

خط الهجوم: لارسين، وإياجو أسباس.

ويأتي برشلونة في المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر و5 عن وصيفه جيرونا، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز 17 وفي رصيده 20 نقطة فقط.