قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي نغطية حول تفاصيل ما حدث في المحكمة، حيث قضت بإيقاف تنفيذ حكم حبس المستشار مرتضى منصور، بالإضافة إلى تعليق مرتضى منصور، والمفاجأة التي فجرها، وتفاصيل الحكم وما تعليق المستشار كامل عليه.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها، وإيقاف تنفيذ الحكم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، حضوريا بجلسة 21 أغسطس 202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.