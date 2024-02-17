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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدفه تقسيم الأمة.. الليكود يهاجم رئيس الهستدروت بعد دعوة نتنياهو للاستقالة

نتنياهو
نتنياهو

انتقد حزب الليكود الإسرائيلي، رئيس الهستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود) أرنون بار دافيد لدعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحمل المسؤولية عن الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر والاستقالة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه “من المخزي أنه وسط هذه الحرب، بينما تصرخ الأمة من أجل الوحدة، اختار رئيس الهستدروت أرنون دافيد التعامل مع السياسات التافهة التي تقسم الأمة وتضعف المجهود الحربي”.

وكان رئيس الهستدروت الإسرائيلي أرنون بار دافيد، اتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه مسؤول عن مذبحة 7 أكتوبر، خلال حدث ثقافي في بئر السبع، ودعاه إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

وقال بار دافيد إنه يجب تحديد موعد للانتخابات في أقرب فرصة، وأنه يعتقد أنه في غضون عام من الآن سيكون هناك رئيس وزراء جديد لدى الاحتلال الإسرائيلي، متعهدًا بأن ينضم الهستدروت إلى الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة التي تسببت في الكارثة.

حزب الليكود رئيس الهستدروت نتنياهو بنيامين نتنياهو الاتحاد العام للعمال

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