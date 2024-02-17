نتنياهو متحديا العالم: لن نخضع لأي إملاءات بشأن إقامة دولة فلسطينية

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تخضع لأي إملاءات دولية بشأن إقامة دولة فلسطينية.

أضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وبشأن القتال ضد حماس، قال إن النصر في متناول اليد، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها وتوجيه رسالة إلى خصوم إسرائيل الآخرين.

وحول صفقة الرهائن، أوضح نتنياهو أن سياسته تقوم على "ضغط عسكري قوي ومفاوضات صعبة"، لافتًا إلى أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هي الانتخابات.

ووصف مرة أخرى مطالب حماس بـ”الوهمية”، قائلا إن المحادثات لن تتقدم إلا بعد أن تخفف الحركة من موقفها.