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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يشيد بالجهود الدولية في مفاوضات غزة

صدى البلد

في مؤتمر ميونيخ الأمني، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية لحل الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، مشيراً إلى الجهود الدولية المتضافرة من أجل التوصل إلى حل سريع.

وردا على أسئلة حول مدى تقدم المفاوضات، أكد الرئيس هرتزوغ على "الإجماع الدولي بين القيادة الرئيسية" فيما يتعلق بمدى إلحاح الوضع. وأشاد على وجه التحديد بمشاركة رئيس الوزراء القطري، مشيرا إلى مشاركته العميقة ونهجه المستنير في المناقشات، خاصة بالتنسيق مع نظرائه المصريين.

وشدد الرئيس هرتزوغ على التنسيق العالمي المهم الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى جانب الجهود الإسرائيلية، في التعامل مع الأطراف الأخرى المشاركة في عملية التفاوض. وشدد على حجم الالتزام الدولي بالتوصل إلى حل للصراع، وسلط الضوء عليه كأولوية قصوى لجميع أصحاب المصلحة.

وبينما امتنع الرئيس هرتسوغ عن تقديم تحليل محدد لفرص النجاح، فقد أعرب عن ثقته في المشاركة الدولية الجوهرية وتحديد أولويات هذه المسألة من قبل جميع الأطراف المعنية.

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