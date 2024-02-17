رئيس البرلمان المغربي يطالب بـ إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من الاستقلال

أكد رشيد الطالبي رئيس البرلمان المغربي، أن الربيع العربي كان له أثار مدمرة على بعض بلدان شرق وجنوب المتوسط واستغلت العديد من الجماعات الفترات الانتقالية لإشاعة الفوضى وعرقلة بناء المؤسسات الوطنية.

وقال رشيد الطالبي في كلمته أمام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط ، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تظل قضية الشعب الفلسطيني جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ".

وأضاف رشيد الطالبي:" ينبغي أن نتوجه لجوهر المشكلة والمتمثل في ضروة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة وتعيش في سلام".

وتابع رشيد الطالبي:" ينبغي ألا تقبل المجموعة الدولية بغير حق الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمته القدس الشرقية كي يتحقق الامن والاستقرار بالمنطقة ".

وأكمل رشيد الطالبي:" القيم الإنسانية اليوم ممتحنة والضمير الإنساني أمام مسؤوليات تاريخية ".