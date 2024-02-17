أهالي الرهائن الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بالدخول لغرفة المفاوضات

دعا المتحدث باسم منتدى أسر الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، حاييم روبنشتاين، حكومة الاحتلال، إلى الدخول لغرفة المفاوضات، لمواصلة المحادثات مع حماس بشأن تبادل الرهائن.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال روبنشتاين: "الليلة على المسرح، ستصرخ العائلات باسم أحبائهم الذين يضيعون في الأنفاق في غزة، والذين لا يستطيعون أن يكونوا هنا ليصرخوا بأنفسهم" على حد ادعائه.

وأضاف “مطالب حماس قد تكون عالية، ونحن لا ندعو إلى صفقة بأي ثمن، نحن نتفهم ذلك"، مشيرًا "لكن المفاوضات بدأت للتو، ادخلوا إلى غرفة المفاوضات الآن".

فيما قال داني إلغارات شقيق إيتسيك المحتجز في غزة، “اذهبوا واقبضوا عليهم”، موجهًا مكالمته إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

أما شقيق عمر نيوترا، الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حماس والذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، قال "لقد نفد الوقت نحن بحاجة إلى اتفاق الآن لإنقاذ حياة أخي".