عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهالي الرهائن الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بالدخول لغرفة المفاوضات

أهالي الرهائن الإسرائيليين
أهالي الرهائن الإسرائيليين

دعا المتحدث باسم منتدى أسر الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، حاييم روبنشتاين، حكومة الاحتلال، إلى الدخول لغرفة المفاوضات، لمواصلة المحادثات مع حماس بشأن تبادل الرهائن.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال روبنشتاين: "الليلة على المسرح، ستصرخ العائلات باسم أحبائهم الذين يضيعون في الأنفاق في غزة، والذين لا يستطيعون أن يكونوا هنا ليصرخوا بأنفسهم" على حد ادعائه. 

وأضاف “مطالب حماس قد تكون عالية، ونحن لا ندعو إلى صفقة بأي ثمن، نحن نتفهم ذلك"، مشيرًا "لكن المفاوضات بدأت للتو، ادخلوا إلى غرفة المفاوضات الآن".

فيما قال داني إلغارات شقيق إيتسيك المحتجز في غزة، “اذهبوا واقبضوا عليهم”، موجهًا مكالمته إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

أما شقيق عمر نيوترا، الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حماس والذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، قال "لقد نفد الوقت نحن بحاجة إلى اتفاق الآن لإنقاذ حياة أخي".

المتحدث باسم منتدى أسر الرهائن الاحتلال أهالي الرهائن الإسرائيليين الرهائن الإسرائيليين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بشرى لمحدودي الدخل|احجز قبل الجميع شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بأقل مقدم وقسط شهري

ترشيحاتنا

شكري: نحذر من عواقب العمليات العسكرية في رفح وأضرارها على أمن الشرق الأوسط

وسط وحشية وعنف الشرطة.. آلاف المتظاهرين يحتجون أمام منزل نتنياهو ويهتفون بإقالته|شاهد

الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج

رئيس البرلمان الفلسطيني: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتدعي كذبا على مصر

أين حقوق الإنسان؟.. أبو العينين منفعلا : سكان غزة في سجن كبير والاحتلال يقتل الأطفال

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

ساعدوني.. مصطفى كامل يحضر لعقد جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين

فيديو

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

مفاجأة .. زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد |فيديو

قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ