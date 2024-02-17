قصواء الخلالي: تحول مصر إلى «حاوية للهجرة غير الشرعية» أمر مؤرق

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأحداث في رفح، تصاعدت الفترة الأخيرة بشكل كبير، موضحة إن الجانب الجانب الصهيوني ما زال يحلم بتحقيق هدفه في تهجير الفلسطينيين القسري.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج “ في المساء مع قصواء “ المذاع على قناة ”سي بي سي”، أن الجانب الصهيوني يتحدث عن أنه أعد خطة لاجتياح رفح، متصورين أنه سيتم نقل الفلسطينيين إلى وسط غزة وجنوبها، مع عمل ممرات آمنة لنقلهم، مشيرة إلى أن رفح الفلسطينية في حال لا يتحمله بشر؛ لما تشهده من أحداث دموية.

وأوضحت أن الدولة المصرية تعيش دور المدافع عن نفسها ضد المزاعم والادعاءات الكاذبة المستمرة، ومصر تواجه هجوما كبيرا، رغم جهودها الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية.

منع التهجير القسري

أشارت إلى أن الدولة المصرية تتحرك في كل النواحي، معقبة: “مطلوب منها منع التهجير القسري للفلسطينيين، والدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية أمنها القومي، مع تحسين حالتها الاقتصادية”.

واستنكرت تحول الدولة المصرية إلى حاوية للهجرة غير الشرعية، معقبة أن هذا أمر مؤرق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.