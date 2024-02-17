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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام المرحلة الأولى من دبلومة "سيكولوجية الإدمان والتعافي".. صور

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

اختتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان اليوم أعمال المستوى الأول من دبلومة "سيكولوجية الإدمان والتعافي" U.P.A Diploma وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم لهذا الغرض في دير السيدة العذراء ببياض، بني سويف،  

تضمن المؤتمر تطبيقات عملية على المواد العلمية التي تم تدريسها في المستوي الأول، إلى جانب موضوعات روحية خاصه بخدمة الإدمان، وألقى خلاله الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة وتوابعها، ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، محاضرة بعنوان "الحرية في المسيح يسوع".

يأتي ذلك في إطار اهتمام اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بتأهيل كوادر متخصصة بهدف رفع الوعي بخطورة السير في طريق الإدمان، ومساندة المقيدين من السلوكيات الإدمانية.

شارك في المستوى الأول ١٠٠ متدرب من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية، وذلك من خلال تطبيق ZOOM ، وتضمن موضوعات متنوعة عن مفهوم الإدمان وأسبابه وجذوره وأنواع الإدمانات المختلفة وغيرها من الموضوعات.

وتعد هذه الدبلومة هي أول عمل علمي متخصص تقدمه الكنيسة القبطية في مجال مكافحة الإدمان.

اللجنة المجمعية للصحة النفسية اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان السيدة العذراء ببياض المسيح يسوع

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