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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وقال مسؤولون، في بيان، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أبلغ الكرملين، أن القوات تعمل الآن على تطهير آخر جيوب المقاومة في مصنع أفدييفكا للكوكا والكيماويات.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، جنودًا، يرفعون العلم الروسي فوق أحد مباني المصنع.

جاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي قال فيه قائد الجيش الأوكراني، إنه سيسحب قواته من المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث قاتل عدد يفوق عدد المدافعين، هجومًا روسيًا لمدة 4 أشهر.

وفي بيان قصير نُشر على “فيس بوك”، قال القائد الأوكراني، الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، إنه اتخذ قرارًا بتجنب التطويق، و"الحفاظ على حياة وصحة الجنود".

وأضاف سيرسكي "لقد أدى جنودنا واجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم؛ لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والمعدات.

واستطرد: “نحن نتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع والحفاظ على مواقفنا”.

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية أفدييفكا سيرجي شويجو الكرملين

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