أول أسقف لإيبارشية الوادي .. الذكرى السادسة للمتنيح الأنبا بقطر|صور

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية) بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية السابق، الذي تنيح في ١٦ فبراير ٢٠١٨.

عقب صلاة القداس وضع نيافته الحنوط بالمزار الخاص به بالكنيسة ذاتها.

والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثماني قرون، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥ ، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.