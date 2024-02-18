مرتضى منصور يكشف سر خلافه مع شيكابالا

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إن شيكابالا لم توقع عليه عقوبات، ولم تخصم منه أي أموال، وأنه يتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك.

وأشار إلى أن الأموال التي كانت تخصم منه، هي مديونيات لفريقه البرتغالي الذي كان يلعب لديه، وكانت تسدد على دفعات، ولا توجد أي مشكله معه.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببه، وبإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده.

وأوصت نيابة النقض- في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 2023، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات، عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.