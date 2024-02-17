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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال مع زيلينسكي..

تركتها للقوات الروس.. أول تعليق لـ بايدن على انسحاب أوكرانيا من أفدييفكا

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن- في مكالمة هاتفية اليوم السبت، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- بشكل مباشر انسحاب أوكرانيا من بلدة أفدييفكا الرئيسية؛ بعدم قدرة الكونجرس على تمرير المزيد من المساعدات لجهود البلاد، لدرء الغزو الروسي.

وقال بايدن 'هذا الصباح، اضطر الجيش الأوكراني إلى الانسحاب من أفدييفكا؛ بعد أن اضطر الجنود الأوكرانيون إلى تقنين الذخيرة، بسبب تضاؤل ​​الإمدادات، نتيجة لتقاعس الكونجرس، مما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر. 

وشدد الرئيس بايدن على ضرورة قيام الكونجرس بتمرير مشروع قانون التمويل التكميلي للأمن القومي بشكل عاجل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية، وفقًا لبيان البيت الأبيض للمكالمة.

وأنهت المكالمة أسبوعًا تميز بمحاولات الولايات المتحدة لإعادة تأكيد قيادتها على المسرح العالمي. كما سلط الضوء على الحاجة الملحة المتجددة لتمرير أموال إضافية لأوكرانيا وسط الانسحاب من أفدييفكا، وهي مدينة رئيسية أصبحت في الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر المعارك ضراوة على الجبهة الشرقية، وأخبار وفاة الناقد الكرملين أليكسي نافالني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار، يتضمن 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا. ومع ذلك، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه لا يعتزم طرح مشروع القانون على المجلس، وأن المجلس في عطلة لمدة أسبوعين.

وقد أعرب المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا عن قلقهم بشأن المكاسب الروسية في الحرب، مشيرين إلى أنها انعكاس لتباطؤ المساعدات. 

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان تمت مشاركته مع شبكة CNN، إن الانسحاب من أفدييفكا هو نتيجة مباشرة لتعثر مشروع قانون المساعدات الخارجية في الكونجرس.

وأضافت: 'هذه هي تكلفة تقاعس الكونجرس. يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن الإمدادات لديهم بدأت تنفد. مشيرة إلى أنه: 'من المهم أن يوافق مجلس النواب على تمويل إضافي لأوكرانيا دون تأخير حتى نتمكن من تزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية وغيرها من المعدات الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها'.

وجاءت دعوة بايدن في أعقاب دعوات مماثلة في وقت سابق من يوم السبت من نائبة الرئيس كامالا هاريس وزيلينسكي لحث الكونجرس على تمرير مساعدات إضافية لأوكرانيا، حيث انتقدت هاريس الجمهوريين في مجلس النواب بسبب مماطلة التشريع.

وقالت هاريس للصحفيين عقب اجتماع ثنائي مع زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في ألمانيا: 'ليس للحيل السياسية أي دور تلعبه فيما يتعلق بشكل أساسي بأهمية الوقوف مع حليف وهو يتحمل عدوانًا غير مبرر'.

وقالت إن لديها 'اعتقاد كامل بأنه إذا وصلت الحزمة التكميلية والحزمة الأمنية إلى قاعة مجلس النواب، فإنها ستتم الموافقة عليها بالفعل'.

وقال زيلينسكي، بحسب ترجمة: “بالنسبة لنا، هذه الحزمة حيوية”. 'نحن لا نبحث حاليا عن بدائل لأننا نعتمد على الولايات المتحدة.'

وبينما قال الزعيم الأوكراني إنه لا يعتبر نقص التمويل الإضافي خيانة، فقد ألمح إلى أن مجلس النواب في عطلة حتى نهاية الشهر.

وقال خلال كلمة ألقاها في المؤتمر: “أرجوكم جميعا أن تتذكروا أن الطغاة لا يذهبون في إجازة”. 'الكراهية لا تعرف وقفة. مدفعية العدو لا تصمت بسبب مسائل إجرائية”.

انتقد بايدن يوم الجمعة المشرعين في مجلس النواب لأخذهم استراحة لمدة أسبوعين، ووصفها بأنها “شائنة” وأخبر الصحفيين أن “الوقت قد حان لتكثيف جهودهم” بعد وفاة المعارض الروسي نافالني.

وتواجه أوكرانيا ضغوطا متجددة عبر الجبهة الشرقية في حربها ضد روسيا، تفاقمت بسبب نقص الذخيرة والقوى العاملة. ويمثل الانسحاب من أفدييفكا أكبر مكسب لموسكو منذ استيلائها على مدينة باخموت العام الماضي.

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